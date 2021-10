ATE logró una nueva oferta de 43% y supera la paritaria nacional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logra, luego del rechazo inicial, una propuesta del 43% de incremento salarial que supera la paritaria firmada en el Estado nacional. Es así que en las próximas horas la nueva propuesta del Ejecutivo rionegrino será sometida al plenario de secretarios generales para su análisis.

El nuevo incremento llevará el ingreso inicial para la administración pública de la provincia a $ 63.867.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, expresó: «El cuarto intermedio sirvió para lograr una oferta que supera la pauta nacional. Debemos seguir construyendo previsibilidad para todos los estatales rionegrinos. Serán nuestras instancias orgánicas las que analizarán en detalle la nueva propuesta».

La oferta estipula liquidar un 5% en diciembre y un 3% en enero, ambos porcentajes correspondientes a la pauta 2021. Y en febrero realizar una revisión general.

En detalle, a partir de la nueva propuesta, el ofrecimiento para el régimen de la Ley 1844 se traduce en montos de aumento que se ubican entre los $18.272 (categoría 1) y $ 43.620 (categoría 21).

En el caso de los comprendidos por la Ley 1904, el nuevo incremento se traduce en una suma anual de $36.615 para un agente Agrupamiento 1 Grado 1 de 44 horas; y de $ 57.371 para un empleado mismo agrupamiento pero Grado 8 de 44 horas.

Además del aumento salarial, el sindicato reclama que se concrete la millonaria recategorización adeudada en los ministerios; que se declare insalubres a las tareas hospitalarias y se establezca un régimen especial de jubilación; una recomposición de los valores del plus Operador y Guardias día hábil e inhábil en Desarrollo Humano y en la Senaf; la revisión en estas dos carteras de agentes que aún no cobran el plus pandemia, y demanda la jerarquización y que reconozca la movilidad al personal no docente de Educación.