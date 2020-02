ATE consiguió un incremento salarial para municipales de Ramos Mexia y Valcheta

No me Gusta

“Destacamos la voluntad política para mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras de estos dos municipios. ATE no descansa y sigue luchando no solo por mejores sueldos, sino también por mejores condiciones laborales. Invitamos a que se sigan acercando y afiliando al sindicato”, señaló Mario Pezatti, secretario general de la seccional SAO de ATE.

