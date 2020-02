Asumió el nuevo ministro de Economía Luis Pablo Vaisberg

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

El nuevo Ministro Vaisberg que conoce de cerca el trabajo del Ministerio, afirmó que “hoy me toca darle continuidad al trabajo planteado por Agustín Domingo, es una ardua tarea y en un momento particular, pero con el equipo conformado, vamos a hacerle frente a la situación”.

You May Also Like