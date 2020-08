Arabela: «Es necesario el compromiso de todos para detener al COVID-19»

No me Gusta

“Hay un grado de displicencia en algunas personas que no toman conciencia de esta realidad, que el cambio depende de cada uno. Entonces es necesario hacer un quiebre y hay que entender que tenemos un enemigo silencioso mortal y no lo estamos tomando como corresponde”, señaló.

“Estamos todos muy cansados y cansadas y se está haciendo muy difícil que se entienda que las personas no se pueden reunir, pero no pueden hacerlo porque se debe cuidar a nuestros seres queridos, que se ponen en peligro si no se actúa con conciencia”, resaltó.

