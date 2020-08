Arabela destacó el trabajo integral de la Provincia para asistir vecinos por la emergencia climática

No me Gusta

Por otro lado, agradeció a cada voluntario que está sumando su esfuerzo en esta emergencia, les solicitó precaución y comunicación con Protección Civil para un trabajo coordinado. “Queremos saber por dónde están para no generar nuevas emergencias, no queremos que ellos mismos sufran algún inconveniente”.

También marcó el gran trabajo y esfuerzo del personal de Vialidad Rionegrina, “quienes acampan en la nieve con temperaturas bajo cero para no tener que retornar. Es emocionante el compromiso de estos trabajadores”. Resaltó la labor de los Municipios y Comisiones de Fomento, “tienen un mapa muy claro de donde está cada poblador, lo que contribuye a saber si hay vecinos que no han sido atendidos o cuando fue la última vez que se visitó a ese poblador”. En el centro de emergencia se trabaja diariamente en un listado donde figura la fecha en la que se visitó a cada poblador y que asistencia se le acercó para saber en cuánto tiempo se debe retornar al lugar.

