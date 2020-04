Arabela Carrera: Los intendentes decidieron no permitir las caminatas

No me Gusta

En la conferencia de prensa la Gobernadora Arabela Carrera felicitó a los rionegrinos por el “compromiso de cuidarnos los unos a los otros”, esfuerzo en el que “la responsabilidad individual es clave” sobre todo para llevar adelante las actividades que serán permitidas en 28 municipios de la provincia. La primer mandataria rionegrina anunció que la provincia adhiere a la prorroga propuesta por el presidente hasta el 10 de Mayo, pero Rio Negro continúa como hasta ahora, por lo que en forma conjunta con los intendentes se decidió que no se permitirán las caminatas recreativas, considerando que las mismas “implican un riego muy alto”. En el nuevo Decreto Provincial solo se contempla la incorporación de “obra privada en pequeño volumen, permitiendo solo 5 trabajadores por obra, también se permitirá actividad profesional sin atención al público». La gobernadora de Rio Negro manifestó que “la flexibilización no se trata de liberar el movimiento”, solicitando evitar circular “innecesariamente por las calles” Junto a los ministros de salud -Fabian Zgaib- y de seguridad y justica -Gastón Pérez Esteban- presento nuevos dispositivos que facilitaran la tarea de personal de salud y seguridad.

