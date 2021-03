Apoyemos a la jueza del pueblo y no a Lewis

Soy un ciudadano de la línea sur, como la conozco y se de su perspicacia, nobleza, de su capacidad, de su sencillez al punto que siempre se nos fue muy fácil entenderla debido a que se adaptó para ser clara con los ciudadanos de a pie, Una mujer jueza como la Dra. ERIKA FONTELLA, es confianza para el pueblo, con todo lo que esto implica “la confianza” palabra que tiene gran precio y que son valores que están siendo vulnerados en nuestro país.

Un día malo todos los podemos tener, mas cuando hay muchas responsabilidades y queriendo ser expeditiva seguramente como siempre lo fue, a tal punto que quizás se dio alguna situación, que sanamente debe de interpretarse que todo se dirigía a los objetivos que no fueran ni mas ni menos que las resolutivas para el área que a veces pareciera ser tan burocrática y lenta como lo es la justicia.

Coincido con la Doctora barilochense que en el día de ayer interpreto rápida y sencillamente la situación por lo que escribió la respuesta al caso a mí entender:

“puede tener un sumario, puede tener una sanción, en resguardo de los derechos

Laborales. Pero esos derechos laborales no pueden ser instrumentados para SACARSE DE

ENCIMA y DESTRUIR LA CARRERA de una joven jueza, que tiene llegada a la gente, que ha

debido afrontar en soledad la tarea en un juzgado sin los recursos necesarios, teniendo causas de

todos los fueros. Multifueros se llama el juzgado, lo que muestra lo enorme de la tarea. Una tarea enorme y sin recursos para una mujer, abusaron de la capacidad intelectual y de trabajo …”

Netamente pareciera ser que hay gatos encerrados en esta causa “Lewis vs una jueza del pueblo la Dra. FONTELLA, que en poco tiempo tuvo la capacidad de armar una mesa de dialogo al punto que casi logra el libre acceso del camino “TACUIFI” al lago, que en mas de 20 años cuales jamás se había logrado y entre gallos de media noche la apartan del caso, y desde ahí pareciera ser que comienzan las operaciones para correr literalmente a alguien que no se corrupta y no negocia los derechos de los ciudadanos. Léase a continuación el desarrollo de una nota publicada por el diario Pag. 12 con fecha 30 de abril de 2018”,

“La senadora Magdalena Odarda –amparista de la causa que exige el libre tránsito hacia el lago– denunció que Lewis logró apartar del caso a la jueza de El Bolsón Erika Fontela cuando estaba por realizarse un reconocimiento judicial del camino de Tacuifí con vecinos y organizaciones presentadas en el expediente en calidad de amicus curiae. Odarda contó que la suspensión del reconocimiento “fue por completo intempestiva”, sin ninguna notificación previa. “Esto es una nueva muestra de la absoluta impunidad con la que se manejan los operadores judiciales del empresario inglés”, advirtió: “La justicia de Río Negro está a merced de su accionar”.

Es clara a la interpretación de esta operación, Srs, Jueces, Fiscales, Legisladores, solicito tengan a bien de demostrarnos que podemos seguir confiando en la justicia y también en nuestros representantes en la Legislatura de Rio Negro,

Queremos sentir la alegría de que sea una decisión justa amparada en todo sus derechos a nuestra jueza, y no que por ser quien, que quiso devolverle al pueblo lo que es del pueblo queriendo llevar a derecho al señor Ingles Lewis.

Apoyemos!!!! a una JUEZA DEL PUEBLO Dra,. ERIKA FONTELLA

ATTE . RUBEN ALARCON

DNI:29940836