Agustín Domingo puso el ejemplo de un emprendedor de Comallo para explicar el drama productivo del país

El diputado Agustín Domingo intervino este martes en el debate de la cámara baja del proyecto de fomento a la industria automotriz y luego de apoyar la iniciativa, apeló al ejemplo de un emprendedor de Comallo para señalar que hay muchos sectores productivos que todos los días “chocan con la pared” y no tienen estas promociones.

La norma aprobada declara como “industria estratégica” al sector automotriz y autopartista, fomentar inversiones, la reducción de IVA y dar derechos de exportación del 0% hasta el 2031.

En su intervención Domingo relató que en una visita reciente a Comallo pudo conversar con el intendente Raúl Hermosilla.

“Un gran intendente que está pensando siempre en cómo generar oportunidades para llevar más trabajo a su pueblo” destacó y compartió la anécdota de un emprendedor de la localidad que hace un año desarrolla un proyecto para poner una fábrica de caños de PVC allí.

“Invirtió ya casi USD 900.000, en una planta que le va a dar trabajo a 7 comallenses y con la que abastecerá a todos sus clientes desde la costa atlántica rionegrina hasta Trelew”, explicó.

Dijo que completó la obra civil, compró maquinaria, y contrató a un proveedor chino para las matrices.

“Pero está esperando hace 5 meses que el Banco Central le autorice el pago del saldo del 20% (al proveedor chino) para que le puedan enviar esa máquina y pueda empezar a producir, a trabajar y dar empleo a esos 7 comallenses que esperan hace 5 meses que esto suceda”, lamentó.

Dijo que al igual que con el emprendedor de Comallo “hay muchas historias como estas que se repiten a lo largo y a lo ancho del país en una gran cantidad de actividades, que no tienen la suerte de estar promovidas”, como la automotriz y otras.

Agregó que este tipo de fomentos incentivan la inversión, generan empleo con valor agregado y otros beneficios que aportan al desarrollo productivo.

“De todos ellos también nos tenemos que acordar y para ellos tenemos que generar condiciones que vayan más allá de una actividad puntual como esta”, instó, y generar “las condiciones de una macroeconomía estable, para tener políticas monetarias y cambiarias que nos permitan tener en el mediano plazo una moneda estable y un mercado cambiario libre, sin cepos”.

“Tenemos que hacer esto para que todas estas oportunidades, todos estos emprendedores que quieren poner a la Argentina de pie y quieren generar trabajo, no se choquen permanentemente contra la pared”.

Que te ha generado esta noticia? Me Enoja ( 0% )

Me Aburre ( 0% )

No me Gusta ( 0% )

Me Interesa ( 0% )

Me Gusta ( 0% )