Águda Cecilio: «El día de mañana voy a poder decir que yo trabajé para poner el gas en mi pueblo», dijo Ángel

Con un movimiento inusual que altera positivamente la tranquilidad del pueblo y genera cada día más expectativas, avanza favorablemente la histórica obra de conexión a la red de gas en Aguada Cecilio, a manos de trabajadores del lugar.

Uno de ellos es Ángel Niripil, nacido en la localidad, quien con 21 años trabaja preparando el terreno para que muy pronto las familias cuenten con un servicio que, sin dudas, mejorará la calidad de vida para siempre.

“Estábamos acostumbrados a la leña, a salir a buscarla con el frío y depender de la cocina a leña. Tener el gas para mí es algo nuevo y muy bueno para el pueblo”, comentó.

Una característica de la obra, que alcanzará a todas las familias y es posible gracias a la construcción del gasoducto de la región Sur, financiada mediante el Plan Castello, es que parte de los trabajos son ejecutados con mano de obra local.

“Cuando comenzaron con los trabajos del gas, se necesitaba gente para trabajar y me interesó desde el primer momento. Los trabajadores que vinieron a realizar las conexiones me explicaron qué era lo que tenía que hacer y me sumé al trabajo», contó.

Además, destacó que “va a ser algo nuevo y lindo tener calefactor, ahora nos tendremos que acostumbrar a la calefacción. En mi familia estamos muy felices; los chicos van a poder crecer con calefacción y no van a tener que luchar para conseguir leña, ahora vamos a poder pasar los inviernos calentitos”.

«Es un orgullo para mí estar realizando este trabajo, porque va a quedar marcado para la historia. El día de mañana voy a poder decir que yo trabajé para poner el gas en mi pueblo”.