Aguada de Guerra: El COE habilitó las reuniones familiares

No me Gusta

No me Gusta ( 100% )

Se hacen presentes en la reunión los referentes de cada una de las congregaciones evangélicas, interesadas y convocadas para la misma. Se acuerda un protocolo donde se señala que las reuniones no deben superar un máximo de 10 personas; no incluir niños y/o personas mayores a 60 años, consideradas de riesgo; a las reuniones solo pueden asistir habitantes de la comunidad, y los encargados (Pastores) deben brindar y garantizar las condiciones de seguridad e higiene del recinto: exigir el uso de barbijo y/o tapaboca, distancia física y lavado frecuente de manos.

You May Also Like