Agencia de Recaudación: están disponibles las nuevas líneas de planes de pago con quita de interés

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Para adherir a las nuevas líneas de planes de pago no se requiere ir a las oficinas de la Agencia, se lo gestiona con clave fiscal de AFIP en los servicios del organismo (ART PROVINCIA DE RÍO NEGRO). Quienes no tienen clave, la pueden generar desde la misma página de AFIP.

You May Also Like