Advierten a los vendedores sobre una nueva modalidad de estafa

Hay distintas modalidades que los estafadores utilizan para que las personas caigan en sus trampas y hacerse con importantes sumas de dinero, desde ventas falsas, mentiras sobre accidentes familiares, hasta supuestas llamadas por haber ganado algún sorteo.

Una publicación de José Luis González, advierte sobre una modalidad “nueva” destinada a aquellos que venden productos en las redes sociales, a través de “un código que pasan permite que los estafadores ingresen a la cuenta de la potencial víctima, solicitan un crédito personal que es otorgado inmediatamente y luego lo transfieren a su cuenta”.

En su muro personal, González, indicó que “quiero advertir a quienes lean esto, sobre una estafa que se está realizando a quienes ponen algún producto a la venta por las redes sociales. En mi caso, tengo en venta un auto y en el día de ayer comenzó a llamarme desde el número (2920 370063) una persona interesada en comprarlo que, según dijo, estaba en Mendoza. Cerca del mediodía, me aviso que me transfería el dinero del auto, luego de esto me envió una foto del cajero (la que publico) diciendo que había superado el monto diario permitido por el Banco Nación y que la transferencia había quedado ‘congelada’. Después de 4 horas me llamaron del número (2920-370065) supuestamente del banco para pasarme un código, que debía cargar en el cajero, en la parte de ´Claves’ para ´descongelar´ la transferencia y que le dijera a qué hora lo iba a hacer así me permitían retirar el dinero”.

En este sentido agrega que “obviamente que ante la sospecha de que se trataba de algo sucio y luego de consultar a un empleado del Banco Nación de Viedma que me negó que existiera tal metodología, no cargue el código que me pasaron. Hoy a la mañana desde otro número 0341-5975728 otra persona, comenzó con la misma historia”.

Finalmente explica que “¿de qué se trata? En el Banco Patagonia me dijeron que es una nueva modalidad de ESTAFA, que el código que pasan permite que los estafadores ingresen a la cuenta de la potencial víctima, solicitan un crédito personal que es otorgado inmediatamente y también inmediatamente lo transfieren a su cuenta. Ayer en Viedma estafaron a una persona en 250.000$. Y no puede reclamárselos a nadie. Espero que esto sirva para evitar que los Hijos de Puta, no estafen a nadie más”.

La publicación tomó gran relevancia y como resultado obtuvo más de 2.200 compartidas, 170 comentarios y 270 reacciones.