Abren causas en la justicia federal a personas que incumplen aislamiento

La Justicia Federal abrirá una causa a una persona que debía cumplir con aislamiento obligatorio y que este viernes no pudo ser localizada en el domicilio en el que debía realizar la cuarentena. La justicia ordenó la constatación policial para continuar las actuaciones, luego de que los visitadores voluntarios no pudieran ubicarlo en la vivienda ni telefónicamente.

