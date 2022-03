8M-Arabela Carreras: “Hemos avanzado mucho, pero hay una agenda muy grande por delante”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sostuvo en Télam Radio que se ha “avanzado mucho” en el país sobre políticas de género, pero remarcó que “la agenda de lo que hay por delante es muy, muy grande” como para poder llegar a producir una “transformación social”.

“Hemos avanzado mucho, pero siempre la agenda de lo que hay por delante es muy, muy grande, sobre todo cuando estamos en escenarios de violencia que cobran vidas, demasiadas vidas en nuestro país y que demuestra que todos los mecanismos que se despliegan desde el Estado están resultando un tanto insuficientes”, afirmó Carreras.

Dijo que “cabe reflexionar acerca de la necesidad de la transformación social que debemos llevar adelante, una transformación estructural donde bajemos los niveles de violencia, donde podamos abordar juntos, hombres y mujeres, este flagelo que tenemos”.

En términos personales, dijo que “el desafío es muy grande” para “ir impregnando de perspectiva de género las políticas públicas es un proceso colectivo”

“Más allá de la voluntad política tenemos que lograr se vayan sumando distintas áreas, mujeres y hombres que trabajan en el Estado o que trabajan fuera del Estado”.

La mandataria señaló que en el caso de Río Negro han “avanzado en muchos aspectos”, pues tienen en la provincia “una visión de género, una política de género absolutamente transversal no sólo dentro de los ministerios a la hora de diseñar políticas públicas, sino también con los municipios porque entendemos que la cercanía de los municipios nos permite abordar las situaciones caso por caso”.

“La provincia tiene una historia muy progresista y Juntos somos Río Negro es la fuerza política que permitió que por primera vez en la historia de nuestra provincia tengamos a una mujer gobernando”, destacó.

No dudó en afirmar que “hoy la sociedad no tolera que haya sólo un género representado en los distintos espacios de decisión, en las instituciones” y sentenció: “Nos sentimos mejor trabajando todos juntos”.

“Hay un camino por recorrer todavía a la hora de que las mujeres podamos ocupar lugares de manera igualitaria, en los ámbitos de toma de decisiones; en los más altos lugares, predominan todavía los varones; son siglos y siglos de una historia que naturalizaba esta situación. Afortunadamente hoy, podemos hacerla visible, podemos discutirla, tenemos espacios y una larga tarea por delante”, concluyó (Por Alejandro Delgado Morales).

